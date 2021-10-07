男星吳克群（原名吳克羣）21年前參加MTV舉辦的歌唱比賽《新聲鬥陣賽》，雖沒奪冠但好歌喉令他受到賞識，發行專輯又演戲，帥氣形象也擄獲不少粉絲，更曾兩度入圍金曲獎最佳國語男演唱人獎；昔日吳克群曾和賭王千金何超蓮相戀，因此在港澳地區有知名度，但兩人宣布分手各自有新戀情後，日前大陸網友巧遇吳克群，卻把他以為是香港歌手，讓不少粉絲看了都無言。

吳克群近年積極發展大陸市場，經常被發現飛到大陸各地工作，和現任女友陳語安聚少離多，仍穩定交往4年；但吳克群最被熟知的戀情，就是前女友是澳門賭王何鴻燊三房千金何超蓮，本來被外界看好當賭王女婿，卻在2015年各自宣布分手，據傳何超蓮被這段情傷透了心。

吳克群被大陸路人以為是香港歌手。(圖/ 摘自小紅書)

而吳克群當時因為何超蓮的關係，在港澳地區積攢不少知名度，大多數人都知道他是「賭王千金前男友」。日前有一名女網友在影音平台更新動態，提到自己在成都巧遇吳克群，他也大方合照，還聽著粉絲唱他的名曲〈為妳寫詩〉，親和力十足；但尷尬的是，女網友和吳克群合照、握手和聊天，卻在影片中標記吳克群是「香港歌手」，完全搞錯他的身份，疑似壓根不知道吳克群來自台灣。

吳克群在出道後，能唱能跳又能演之外，還會詞曲創作，多年來替許多男、女歌手寫過歌，另外也自導多部MV，展現他才華洋溢的面貌；近年吳克群努力耕耘大陸市場，在2018年和2019年分別拿下微博人氣大咖盛典的最具影響力藝人和微博星耀盛典的微博人氣全能藝人。