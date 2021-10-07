華南銀行配合政府政策，積極協助中小企業與新創產業永續發展，同時深耕經營新南向地區有成，在金管會7日舉行的「本國銀行總經理聯繫會議及表揚典禮」中，榮獲「辦理中小企業放款績優銀行甲等獎」、「辦理新創重點產業放款績優銀行優等獎」、「辦理於新南向政策目標國家授信方案績優銀行農業授信特別獎」及「110年度金融服務業公平待客原則表現優良銀行」等四項殊榮，由總經理張振芳代表受獎。

華南銀行力挺中小企業度過新冠疫情風暴，扶持中小企業永續經營，截至2021年9月底，中小企業授信戶數已突破3萬4千戶，放款量較去年底成長逾10％，新增放款量在全國銀行中排名第一；為協助新創重點產業發展，華南銀行於國內各營業單位設立專責窗口，迄今服務相關業者已逾1萬戶，放款量在全國銀行排名第三，連續兩年榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行甲等獎」及「辦理新創重點產業放款績優銀行優等獎」獎項，著實肯定華南銀行對支持中小企業及新創產業的努力與貢獻。

為響應政府新南向政策，華南銀行持續擴增新南向營運據點，及推動新南向地區放款業務，自2018年起已連續三年放款餘額成長率均超過二位數，截至9月底止，在新南向地區放款餘額也較去年底增加近新台幣50億元，近年更屢獲海外信保基金頒發「總送保融資金額優等獎」、「COVID-19專案總送保融資金額優等獎」、「新南向國家融資金額成長優等獎」及胡志明市分行「分行送保件數及融資金額優等獎」等獎項，今年更榮獲金管會「新南向農業授信特別獎」桂冠殊榮。

為持續協助國內中小企業掌握政府工業區翻新政策及未來投資擴廠趨勢，華南銀行將與「台灣中小企業聯合輔導基金會」攜手合作，在10月27日、11月3日及10日分別於桃園中壢工業區、台中大里工業區及台南安平工業區舉辦3場工業區巡迴座談會。華南銀行多年以來致力深耕服務工業區客戶，辦理工業區廠辦融資業務經驗豐富，2020年舉辦的工業區巡迴座談會即吸引超過300位企業主及財務主管參與，藉由交流互動、經驗分享，建立起互利雙贏的夥伴關係，全力協助中小企業加速投資及產業轉型，促進總體經濟成長。

此外，華南銀行在落實執行金融消費者保護暨公平待客原則上，經金管會評核為110年公平待客原則評核排名前20％的金融機構，之所以能在激烈競爭的評比中名列前茅，主要來自董事會秉持金融服務業公平待客九大原則，由上而下落實推動，建立核心企業文化，致全體同仁皆重視並努力做好金融消費者保護工作，全力為客戶權益把關，以提供最有溫度的金融服務。

未來華南銀行也將持續精進各項公平待客具體作為，不斷增進對金融消費者權益之維護。