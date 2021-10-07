第一銀行積極推動數位金融創新，今年再傳捷報，榮獲第一屆《工商時報》數位金融獎「數位業務優化獎-金質獎」、「數位普惠獎-優質獎」及「數位資訊服務獎-優質獎」等三項大獎，代表第一銀行企業暨個人數位金融業務發展深獲肯定。

本次評鑑以銀行組的「數位業務優化獎」競爭最為激烈，第一銀行不僅從20家參選案件中脫穎而出，更以屢獲大型金融競賽項目肯定的「薪轉專區」勇奪本屆最大獎「數位業務優化獎-金質獎」，薪轉專區憑藉資訊透明且超個人化的AI智能行銷，讓每一位薪轉戶都能獲得個人化的優惠推薦，促動客戶數位點擊與成交率，讓財富管理變成普惠金融，真正照顧到每位薪轉戶。

「數位普惠獎」為本屆另一大亮點，第一銀行長年深耕中小企業，並致力於建構有利於產業、創新及就業的環境，「微企e時貸」企業申貸線上平台鎖定微型新創企業戶，以AI企業金流模型與智能運算技術，滿足不擅於與銀行打交道的新創微型企業主，通過平台試算借貸額度與申貸流程簡化的需求，實現普惠金融。「微企e時貸」於2018年9月上線迄今授信金額逾300億元，以AI創新應用為第一銀行創造實質效益，並獲得本屆「數位普惠獎-優質獎」。

第一銀行於「數位資訊服務獎」再下一城，「iLEO」數位金融品牌獲得「數位資訊服務獎-優質獎」，「iLEO」的目標是成為客戶最理想的數位智能銀行，展現「簡單、快速、創新、最懂你」的核心價值，並持續增加創新功能與服務，例如貼心的「收支分析」幫助客戶直覺式檢視收支情形並提供客製化理財建議、「待辦事項」行事曆讓使用者不再錯過重要事項、「多人收款服務」讓收/付款方使用不同銀行帳戶也可輕鬆收款對帳，大幅提升客戶便利性。

第一銀行運用經年積累的科技能量持續開發金融科技場域，其中包含與新創業者共同激盪跨領域的數位化服務，如與金尉公司(Money錢)共同開發的「夢想帳戶」數位化儲蓄服務，透過制定專屬存錢計畫，幫助用戶圓夢並培養存錢習慣，Money錢亦於本次評鑑活動中經第一銀行推薦，榮獲「金融科技新創公司推薦獎」。

未來第一銀行將持續秉持「就在你左右」的精神，攜手異業、打造場域生態圈與創新商業模式，提供客戶多元暖心的服務。