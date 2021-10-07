一名爸爸表示，最近和就讀國小的女兒逛藥妝店，想不到女兒竟很自動地逛起化妝用品，不禁問道，「現在的小學生都這麼早熟？」(摘自爆廢公社公開版)

雖然說愛美是女人的天性，不過現在更多人是從小時候就愛上打扮，甚至一些小女孩早在小學就開始接觸化妝品。一名爸爸表示，最近和就讀國小的女兒逛藥妝店，想不到女兒竟很自動地逛起化妝用品，被震撼到的爸爸不禁喊道「現在的小學生都這麼早熟？」

這位爸爸在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文指出，日前和女兒到屈X氏購物，逛到一半發現女兒居然很自動地逛去化妝品櫃，還擺出一副認真研究的架式。這讓目睹此景的爸爸表示，「現在的小學生都這麼早熟的嗎？」

照片曝光後，引起許多網友迴響，家長們紛紛表示，「現在小孩真的越來越早熟」、「現在的小孩早熟到妳會怕」、「現在小女孩很小就化妝了」、「我到高中才開始接觸，現在小學就會了啊」、「科技與時代不同了！現在的小孩子很會裝扮」。

不過，也有家長強調「愛美是女人的天性，不分年紀」，只是剛好現在資訊發達，更容易讓孩子開始研究化妝，其實不用過度擔心，愛漂亮很正常。「不是從幼稚園就在看了嗎？小女孩天生愛漂亮嘛」、「我女兒幼兒園中班就在逛化妝品櫃了」、「我女兒兩歲半也在看化妝⋯愛漂亮是天生的」、「總比當個邋遢的女孩好」。

一位網友指出，愛美跟早熟沒有關係，審美也是生活情趣很重要的一環，只要父母有正確的引導培養正確的價值觀，認為並不是一件壞事。更有人笑稱，「哪天開口問，哪款套比較好的時候才該擔心」、「沒逛保險套那櫃你就要偷笑了」、「還好她還沒早熟到去看情趣用品區」。