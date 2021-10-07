國雄建設慷慨解囊捐贈總價值約1-200萬的排煙車1輛及救災裝備1批。(台中市政府提供)

熱心公益不落人後！國雄集團總裁許坤仲及國雄建設公司董事長許智翔，慷慨解囊捐贈台中市政府排煙車1輛及救災裝備1批，總價值約1200萬元，7日在消防局前廣場舉行捐贈儀式。市長盧秀燕表示，感謝國雄集團願意拋磚引玉捐獻，提升台中市救災能量、強化消防救災安全，把台中當作自己家，照顧每位市民朋友及消防人員。

盧秀燕說，一輛排煙車的價格相當於兩輛半消防車，因預算問題且價格昂貴，台中縣市合併至今10年多來尚無排煙車，如今國道4號在豐原、石岡、東勢計3.8公里長的隧道即將完工通車，更需要排煙車待命支援，不僅能延長救援逃命時間，更可讓消防人員在視線清楚的情況下有效救災。

盧秀燕指出，此次捐贈由台中市議員陳政顯、陳成添、朱元宏、陳文政、李中等人共同促成，另也有多位議員於議會聯合業務質詢時關心排煙車議題，感謝所有議員的支持。

消防局曾進財說，此輛排煙車具排煙、照明及水霧滅火降溫，更具備正負壓功能，最大風力相當於中型颱風，在高熱煙霧災害現場大量送風排煙，可達到降溫效果，讓消防人員易接近火點；另捐贈的電動油壓破壞組、環場式照明燈等器材，能廣泛運用於各式災害救援，讓消防搶救更安全、更有效率。