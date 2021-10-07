疫情衝擊，國銀力挺中小企業！金管會銀行局副局長林志吉7日公布，國銀對中小企業放款2021年8月新增新台幣1045.37億元，為今年以來單月次高，也創下歷年同期新高，累計今年前八月新增放款5807.48億元，達成率193.58％，已近原定3000億放款目標的兩倍。

林志吉指出，據銀行局統計至2021年8月底止，國銀對中小企業放款餘額達8兆3931億元，續創新高。去年4、5月以來，因疫情衝擊經濟，各部會都推出紓困貸款方案，央行也有紓困加碼，因此金融業增加了對企業和個人貸款。

林志吉指出，國銀8月單月對中小企業新增放款達1045.37億元，刷新今年以來單月放款次高紀錄，僅次於今年5月的1138.44億元；若和歷年同期相較，也創下新高，像2020年8月月增為675億元、2019年8月月增更只有317億元。

銀行局也公布，今年前八月，本國銀行對中小企業新增放款金額前五名為：華南銀行的501億元、合庫銀483億元、一銀480億元、台企銀414億元及彰銀373億元。而就增加比例來看，前五大為華泰銀37.2％、花旗銀26.7％、遠銀19.9％、中信銀15.3％、台北富邦銀14.9％。

截至2021年8月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.20％，占民營企業放款餘額比率為69.18％，分別較上月底之比率減少0.16及0.19個百分點；另2021年8月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.29％，較上月底減少0.02個百分點。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。