2020年12月，玉置浩二推出睽違六年的新作《Chocolate Cosmos》，重新編曲演唱他所創作、交由「Kinki Kids」、竹中直人、平原綾香、中島美嘉等歌手演唱的金曲。

專輯名稱《Chocolate Cosmos》是花語「愛情的終點」之意，對於這些好歌來說，玉置浩二的自翻唱，像是花朵再次綻放、廣為人知的全新起點，專輯一推出就廣受好評，在台灣也取得不錯的銷售成績。

在專輯發行的一個月前，日本WOWOW電視頻道特別為玉置浩二規劃了一場原創電視演唱會《Chocolate Cosmos～恋の思い出、切ない恋心》，演出與拍攝的地點選在東京的「CERULEAN TOWER能樂堂」。該場地主要是作為能劇、狂言的公演場地，在這「神與人相遇的空間」玉置浩二演唱新專輯中的單曲，也挑選了多首經典曲目呈現。他歌聲獨特迷人，加上華麗的視覺效果，讓這場演出成為玉置浩二歌唱生涯中極富藝術價值的經典演出。

今年1月這場電視演唱會播出後佳評如潮，在粉絲狂敲碗要求下，唱片公司決定將它實況實體化發行，共計推出DVD+CD、藍光+CD以及2LP雙黑膠唱片三種版本。台灣樂迷家中的DVD設備大多無法觀賞日本2區DVD，因此有台灣店家引進了藍光+CD以及雙黑膠兩款商品。

《Chocolate Cosmos～恋の思い出、切ない恋心》演唱會精華片段

https://www.youtube.com/watch?v=rGWzkYu1REY