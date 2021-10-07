英雄聯盟S11世界賽如火如荼進行中，大陸直播平台腦筋動得快，除了官方轉播比賽實況，還另外開了一個特別節目《虎說S11》。最厲害的是，節目內容幾乎跟比賽扯不上關係，反而是宛如台灣古早電視台《蓬萊仙山》般，找來一群身材姣好的女主播與賽評來玩遊戲。其中一位身穿皮卡丘上衣的女主播，更因為超兇猛身材受到關注，吸引大陸網友暴動狂刷留言：「這還看什麼比賽！」

身穿皮卡丘短T的女主播，在主持人要求下，開始大秀火辣舞姿，豐滿上圍更不時隨著她的舞步激烈上下晃動，養眼畫面瞬間網友熱議，留言瞬間刷爆螢幕「虎牙二台太懂男人了」、「好大啊」、「這皮卡丘怎麼搖頭晃腦的，看得我頭暈」，並開始跪求女主播身分。

金米米今天不穿皮卡丘上衣，改穿胖丁上衣。(取自虎牙直播)

其實這位身材火辣的女主播叫金米米，畢業於雲南大學舞蹈系。十分懂得觀眾喜好的她，今日在直播節目還特地穿上胖丁上衣辣舞，連女主持人也忍不住打趣調侃在聊天室暴動的網友，「你們就喜歡看小姐姐跳舞，遊戲什麼都不重要。」

金米米靠著持續運動才瘦成如今的好身材。(取自金米米吧微博)

女主持人還透露金米米是個很勵志的女生，曾一度重達60多公斤，是靠著持之以恆健身才瘦成如今的逆天身材。對此金米米早前也在微博透露心路歷程，謙虛表示：「我不漂亮，甚至很普通，也沒有很好的運動素養，但是堅持，真的會有收穫；鍛煉，也會讓你信心滿滿。」