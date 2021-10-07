尹斗俊（左起）、李己雨、Gree身後的帥氣紅色吉普車，是村民與外界聯繫與採買的重要工具。（TLC提供）

疫情改變了人們的生活，也讓許多人開始反思並期待回到最簡單的生活方式。韓綜《一起造鄉村》，製作單位租下南北韓交界處一片原是管制區的秘境，邀請擅長木工的《叢林的法則》金炳萬擔任村長，尹斗俊、柳仁英、李己雨，金九拉、Gree父子、崔孝真等6位明星成為村民。從無到有，打造一個遠離塵囂的小村莊，展開自給自足的簡單生活。

村長金炳萬依照村民的夢想藍圖建造客製化居所，每個入住的藝人都將擁有專屬的私密天地，原本荒蕪的濱海之地在節目一點一滴的改造下，變成一個美麗悠閒的迷你村落。大明星們在這裡得以暫拋工作壓力和偶包，上山採集松茸、下海釣魚抓岩牡蠣，自給自足、體驗大自然恩賜與美好。每天辛苦工作之後，大夥兒如同家人般一起煮飯用餐、分享各自的心情，都市生活的疲倦昇華成單純的快樂。

金炳萬一直都有想要在鄉下蓋個小村落的夢想，此次特別擔任村長 並由他來為居民們打造客製化的家 只見金炳萬忙裡忙出 從搬建材到鋸木頭全不假他人之手 只為了迎接未來的村民!然而小村竟然在居民入住前12天，遭逢連續兩次颱風肆虐，工坊與建材都泡了湯，村長金炳萬在派出抽水機抽除村內積水後，立即不屈不撓地打起精神工作，總算在第一批村民來訪前完成位於村子中央的村民活動中心，讓遠道而來的貴客有落腳休憩之處。

首批前來認識村子環境的村民尹斗俊和金九拉，接著柳仁英也拖著行李箱翩然而至，眾人稍事休息寒暄後，村長金炳萬隨即開始分配工作，尹斗俊和劉仁英在金炳萬帶領下負責協助搭建臨時柴火灶和製作野餐桌，老大哥金九拉則自告奮勇，獨自開車到鎮上的商店去採買生活必需品和食材。

用紅磚砌構的臨時柴火灶在尹斗俊和柳仁英的通力合作下迅速完成，但手製6人坐的野餐桌對他們來說可都是頭一次。好在金炳萬胸有成竹，腦中早已構思好要做一張讓拍攝零死角的V字型野餐桌。在他指導下，尹斗俊的木工魂瞬間爆發，手腳俐落地依照指示裁切木板、釘合、打磨，不一會兒村民專用的野餐桌便完成了，尹斗俊開心地說：「我們馬上使用了親手做的傢俱，生疏而可貴的體驗，包括未來該怎樣打造這個小村，該怎樣生活，好像在我腦海裡完成了草圖。

除了木工，最重要的還是要餵飽大夥的五臟廟。柳仁英自告奮勇負責晚餐「煮飯」的工作，但她第一次用鋁鍋煮飯，根本搞不清楚米與水的正確比例，導致小鍋中的白米飯煮到快滿出鍋子還不熟，幸好最後金九拉出手相救，經過不斷加水和反覆試吃的「鋁鍋飯心肺復甦術」之後，總算端出口感介於米糕和白飯之間的成品。此時，柴火灶上以鐵鍋鍋蓋炙烤著的五花肉已經滋滋作響，大夥兒就這樣圍在自己做的野餐桌邊享用了一頓滿足的晚餐。節目每周二晚間11點TLC旅遊生活頻道首播，每周六中午12點重播。