朱軒洋與紀培慧劇中為周渝民翻案成功。（愛奇藝國際站提供）

李銘順飾演的譚隊危急時刻帶隊救了朱軒洋。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝原創華劇《逆局》第一章「闇夜將至」上週播出第一章收尾反應熱烈，映後直播湧入眾多網友參與討論，劇中任非（朱軒洋飾）與季思琪（紀培慧飾）遭到不明黑衣男子綁架，差點慘遭撕票，危急時刻譚崇輝（李銘順飾）率警隊前來營救，讓吳玉馨（姚以緹飾）能安心的大膽講述事實真相，還梁炎東（周渝民飾）清白。正當案件茅塞頓開，梁炎東所乘的法院警備車居然遭人高速衝撞，陷入生死未卜的險境。曾敬驊飾演的神秘感十足紈褲子弟陸齊現身，也引起觀眾猜測他的真實身份。

首次突破形象詮釋紈褲子弟陸齊，曾敬驊透露陸齊是一個以自我為中心、活在自己世界的人，家境富裕，出生至今沒有遇過什麼挫折，沒有任何人可以阻擋他想做的事情。第一章「闇夜將至」裡陸齊身分神秘，僅有少數畫面線索一閃而過，第二章「微光將近」陸齊將深刻展現「藝術家」性格，台詞雖少，但連簡單坐著都能令人背脊發涼冒冷汗。

曾敬驊表示為了演出陸齊，屏棄雜念，把人與人之間的情感收起來，花時間僅專注眼前的事，不讓別人打擾，也不回任何訊息。對於詮釋陸齊這個角色，曾敬驊認為有驚喜，「我沒有看過自己這樣的演出方式，角色裡冷冽的眼神也不會在我身上出現，我自己也很期待。」

《逆局》8日將播出特別篇，曝光第二章「微光將近」的精彩內容，梁炎東（周渝民 飾）洗清嫌疑後卻馬上遭高速猛烈撞擊翻車爆炸、而真兇線索疑似指向陸齊（曾敬驊 飾）！？心機深沉的穆雪松（吳興國 飾）與空降副分局長楊羽璐（張榕容 飾）兩人對槓、對話刀光劍影，穆雪松背後又有什麼驚人陰謀？《逆局》第二章「微光將近」10／15（五）晚間八點正式播出，未解的謎團都將在第二章陸續解開。