陳庭妮（左）今為本屆金馬入圍遺珠的林柏宏打抱不平。（陳俊吉攝）

陳庭妮與李沐相擁戲碼備受討論。（摘自臉書）

入圍第58屆金馬獎5項大獎的《青春弒戀》7日舉辦預告發布記者會，分別首次入圍女配角和新人的陳庭妮、李沐透露心情，陳庭妮分享，自己當下馬上痛哭一場，「我真的沒有預想到，因為這個角色在創作的過程中帶給我很多的痛快，入圍對我來說是一個幸福來得很突然的事。」

去年獲金鐘獎最佳新人肯定的李沐，這回也被金馬獎評審看見，不負「怪物新人」的稱號，她表示：「從來沒想過可以入圍金馬獎，看到一起入圍的名單，覺得對手都很強勁，很期待看到他們作品。」當日也公布最新預告，她與陳庭妮裸上身相擁，並躺在同一張床的畫面也備受討論，片中2人同為劇場演員，互相療傷彼此，有許多親密接觸，看似發展出「超友誼關係」，不過問劇情，2人都保密到家，怕破壞觀眾觀影樂趣。

電影《青春弒戀》正式預告發佈記者會（陳俊吉攝）

當天除了她們之外，林柏宏、林哲熹、丁寧、姚愛寗與導演何蔚庭、監製尹慧文等人也在殺青後再度齊聚，眾人也為被視為金馬遺珠的林柏宏打抱不平，丁寧直呼：「看完名單我很失落啊！整天就對小孩子臭臉，就覺得林柏宏怎麼沒有入圍，他的努力在現場我們都看到了！」林柏宏也坦言當下確實有點失落，「不過表演也不是說為了就是要得到獎項，雖然我的角色看起來很壓抑、很陰暗，但演出的過程我非常爽，我很喜歡，這就已經超越很多其他事了。」

對於榮獲金馬獎5項大獎提名，何蔚庭導演也表示：「很開心這次可以有5項提名，其中最開心的莫過於音效設計，因為我們並不是特效、動作片，而是透過台灣電影音效之父杜篤之在這部愛情電影中設計非常完美的音效，在電影院裡才能真正感受到這些震撼力，這同時也是一部關於從不同時間點來解讀青春、戀愛的電影，前20分鐘會給你一場對初戀、戀愛的青澀美好幻想，第20分鐘以後，每10分鐘會讓你翻轉前10分鐘對這個角色的評價，別急著下定論。」