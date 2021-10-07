面臨10月23日罷免投票的基進黨立委陳柏惟，被起底支持漸進開放娛樂大麻、曾經肇事逃逸後，又被踢爆在法院判決書內曾經作證自稱玩「賓果星球電子遊戲機檯」輸了1000元。陳柏惟晚間在臉書回應，去電動間不代表就是賭博，也不是會只玩一個機台而已。事實上他也有買兩台slot在家，但不會說「我家是賭場，這說法對我們視電子遊戲為娛樂的人很不公平」。

陳柏惟指出，不管是快打旋風、DDR跳舞機、DJ、太鼓，還是越南大戰，都曾經是他從國中開始不管是休息、還是工作之餘，放鬆跟轉換心情的方式。其中還因為太喜歡跳舞機，還練到在台灣的跳舞機界有一些知名度，甚至在2000年國二升國三時，環島用電動間記台灣地圖。

他表示，台北萬國萬年、桃園大城市、台中大公園、金莎百貨、嘉義（三個英文字我忘了）台南動力、高雄新高、兔寶寶、同愛街、坎城、三越、大同、花蓮長頸鹿巡迴表演，包含電視節目太陽衛視電玩太郎、艾力克斯的節目他都有上過。

陳柏惟坦言，他很清楚，在比較早期的時候，到電動間或網咖打電動，不是一件太正面的事情，跟有些朋友聊到的時候，他們說被發現，回家就是一頓體能訓練。

陳柏惟認為，很難避免kof、射擊遊戲、頭文字D的機台室內沒有放bar仔台、滿貫大亨、賓果行星、超悟空，但不代表去電動間就是賭博，也不是會只玩一個機台而已。事實上他也有買兩台slot在家，但不會說「我家是賭場，這說法對我們視電子遊戲為娛樂的人很不公平。」

陳柏惟強調，警方臨檢結果，他做完筆錄後，並沒有因此有法律責任，他是證人並獲得不起訴。鳳山分局今天的回應，也呼應了他的說法。

陳柏惟直言，他也想要透過這個機會跟大家報告，就像電子競技現在已經是世界競技項目一樣，打電動不只是一種放鬆，也可以是一種值得鑽研的技藝，可以用更正面的眼光來看待打電動這件事。