澳洲住宅房地產價值升破9兆澳元 創新高紀錄 20:572021/10/07 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據房地產數據公司CoreLogic最新資料，澳洲住宅房地產總價值升抵9.1兆澳元，創下新高紀錄。短短五個月的時間，住宅房地產價值便由8兆澳元升破9兆澳元。澳洲房價不斷躥高，主管機關近日才祭出打房政策，未來不排除繼續行動。 國慶焰火帶動觀光 「景觀第一排」福容飯店住房率飆破9成 全球能源危機蠢動 天然氣狂飆 重創歐洲 #房地產 #澳元 #升破 #住宅 #澳洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無懼限電 今展科、臺慶科9月營收雙升 16:402021/10/07 財經 匯價表現相對抗跌 9月新台幣REER 七年最高 04:102021/10/07 金融．稅務 外資連七賣 台股三不利 04:102021/10/07 財經要聞 《熱門族群》聯電績優股漲 台積電預喜走強 12:012021/10/07 財經 台積電股價一度衝580元 市值重登15兆元 11:092021/10/07 財經 新光三越周年慶首波6店首日創15億元 追平去年 19:342021/10/07 生活 中印歐搶煤 BCI衝破萬點 04:102021/10/07 產業特刊 法美修補關係 馬克洪冷處理接見布林肯 04:102021/10/07 話題觀察 《電子通路》聯強Q3營收逾千億元 前3季亦創高 15:262021/10/07 財經 公益彩券創造盈餘 破5千億元 17:392021/10/07 財經 高雄房價漲 陳其邁加碼社宅遏炒房 04:102021/10/07 地方新聞 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 美要晶片業機密不得不給？ 台積電、聯電這樣回應 - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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