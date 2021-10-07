根據房地產數據公司CoreLogic最新資料，澳洲住宅房地產總價值升抵9.1兆澳元，創下新高紀錄。短短五個月的時間，住宅房地產價值便由8兆澳元升破9兆澳元。澳洲房價不斷躥高，主管機關近日才祭出打房政策，未來不排除繼續行動。