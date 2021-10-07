金管會7日召開「本國銀行總經理第52次業務聯繫會議」，因應疫情採實體及視訊混合方式舉行。金管會主委黃天牧提六大勉勵，並親自表揚辦理「中小企業放款」、「新南向政策目標國家授信」、「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」、「新創重點產業放款」、「公平待客原則」及積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」等績優金融機構。

黃天牧首先感謝各家銀行於疫情期間，在兼顧員工健康安全下，持續提供民眾及企業所需金融服務，並配合政府各項紓困及振興措施，支持產業及經濟發展，他提出六項心得建議，與與會總經理共勉。

一、在全球視野下保有在地化關懷；二、訂定與執行短期目標時，須符合長期發展策略；三、金管會制定政策須考量金融業發展，金融業經營亦須關照更多元的價值，而非僅以股東獲利為依歸；四、金融科技創新須兼顧人文關懷及倫理價值，並促進普惠金融；五、誠信是金融業經營最重要的核心價值；六、金管會政策規劃須注意執行之可行性，金融業亦同，例如訂定業績目標須顧及員工實際可達成性，避免產生道德風險。

此次會議也表揚辦理「中小企業放款」績優銀行。2020年底本國銀行對中小企業放款總餘額達新臺幣7兆8124億元，較2019年底增加9144億元，超過原訂3000億元之目標，執行績效良好，優等銀行分別為合庫銀、臺灣中小企業銀行、一銀、北富銀。

「新南向政策目標國家授信」績優銀行分別為台新、兆豐、永豐、聯邦、台中及凱基銀行，以及辦理中小企業及農業授信特別獎各1家，分別為兆豐銀及華南銀。

「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」方案」(第5期)之績優銀行，分別是中國輸出入銀行、中國信託商業銀行及第一商業銀行。

截至2020年12月底本國銀行對新創重點產業放款餘額達5兆3606億元，較108年12月底增加2497.66億元，已達預期目標1500億元之166.51％，續於會中表揚辦理「新創重點產業放款」績效優良之銀行，優等銀行4家為台北富邦商業銀行、華南商業銀行、臺灣中小企業銀行及台新國際商業銀行。

2021年度公平待客原則銀行業評核結果，排名前20％的7家銀行為：上海商銀行、合庫銀行、星展（台灣）商業銀行、國泰世華、華南、匯豐(台灣)及臺灣土地銀行，暨顯著進步獎得獎業者聯邦商業銀行。

2020年度熱心積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」10家金融機構，包括有限責任花蓮第二信用合作社、上海商業儲蓄銀行、第一商業銀行、有限責任花蓮第一信用合作社、合作金庫商業銀行、臺灣中小企業銀行、玉山商業銀行、永豐商業銀行、保證責任高雄市第三信用合作社以及有限責任台中市第二信用合作社。