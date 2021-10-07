經發局強調，經核准有條件開放的場所，應依循中央防疫規範與指引，落實防疫措施。（台中市政府提供）

中央流行疫情指揮中心宣布有條件開放部分休閒娛樂場所，經濟部公告視聽歌唱場所防疫管理措施指引，台中市政府立即依相關指引公告申請復業程序及內容；經發局統計申請至7日共44家提出申請，42家符合規定已核准復業。經發局強調，後續將按申請順序逐案審查。

經發局說，國內疫情趨緩，市府陸續接獲許多業者詢問電話，希望盡速恢復營業，因中央流行疫情指揮中心規定，申請從業人員須6成已至少施打1劑疫苗且滿14天，部分業者因疫苗施打證明文件準備不全，因此擇期再送件。

經發局指出，截至7日下午5時止，累計申請家數有44家，核准家數42家，後續將按申請順序逐案審查，若符合規定將協助業者儘速復業，並依中央指引強化防疫措施。

經發局表示，經核准有條件開放的場所，應依循中央防疫規範與指引，落實防疫措施，市府後續將加強查核，要求業者落實防疫措施，如違反防疫措施，將依傳染病防治法裁罰，提醒民眾於休閒娛樂場所消費務必配合相關規定，保護自己、保護他人。