白種元（左起）率領梁世炯、金希澈、金桐俊為農特產品找出路。（緯來提供）

由「韓國阿基師」白種元率領金桐俊、金希澈、梁世炯聯手主持的節目《美味的廣場》，深入韓國鄉間找尋美味食材，透過最不起眼的食材，變化出最美味的料理，看到農漁民為了某樣特產而苦惱，白種元還會發揮他的「人脈」，一通電話銷售完畢，讓《美味的廣場》成了最具影響力的節目。

白種元是韓國的美食家也是企業家，名下有許多連鎖餐廳，也與藝人合作節目拍攝，還有個明星老婆蘇幼貞，多重身份使得他在韓國人無人不曉。蘇幼貞曾公開表示，白種元天天都用美味料理寵愛她，使她成了人人稱羨的幸福人妻，白種元在《美味的廣場》中帶子弟兵深入鄉間找食材做出美味料理，在入鄉的過程中，白種元看到農漁民的苦惱，例如為了不好賣的豬後腿肉傷神，白種元就會用豬後腿肉研發出美味料理，在快閃餐廳販售，讓老饕們有機會品嚐到白種元與藝人們開設的快閃餐廳。

節目製作人分享，白種元很重視真誠的態度，連剝洋蔥都自己來，開車畫面也是，雖然只會露出短短10分鐘，白種元不想搭車到現場拍一拍就走，反而讓攝影組拍攝自己開車過去鄉間的畫面，希望能引起觀眾共鳴。梁世炯在節目中是白種元的大弟子，廚藝最好，他說對他來說煮菜是一種紓壓，金希澈原本對廚藝一竅不通，卻在節目中努力學習，讓大家看到他廚藝的精進，金桐俊是節目中的點子王與門面擔當，快閃餐廳開設時，都會派他出去安撫排隊的觀眾。

當白種元看到農漁民的困擾時，就把手機拿出來打電話，裡面都是「大人物」，在江原道看到賣不出去的馬鈴薯，白種元請新世界副董鄭溶鎮幫忙，把馬鈴薯買下來在連鎖超市E-MART銷售。還有一次鄭溶鎮還幫忙賣了450噸的地瓜。在莞島看到昆布有2000噸的庫存，梁世炯出了點子在泡麵裡面多放1張昆布，白種元打給不倒翁企業的會長，對方也樂於接受，順利傾銷出去。也讓觀眾看了節目後，在超市幫忙買農特產品就像在參與公益一樣開心。該節目每週六日晚間6至8點緯來戲劇台播出。