2021金馬影展夢幻強片一波接一波,7日公布的最新片單又將掀起影迷討論熱潮,包括李歐卡霍勇奪坎城影展最佳導演的《ANNETTE:星夢戀歌》(Annette)、珍康萍贏得威尼斯影展最佳導演的《犬山記》(The Power of the Dog)和保羅索倫提諾榮獲威尼斯評審團大獎的半自傳新作《上帝之手》(The Hand of God)都將在金馬影展搶先放映。除此之外,還有多部坎城、柏林、威尼斯與日舞影展的獲獎強片也加入映演陣容,多位潛力新銳的精彩表現,相較大師新作也毫不遜色。

法國名導李歐卡霍獲選坎城影展開幕,並勇奪最佳導演與配樂大獎的《ANNETTE:星夢戀歌》, 邀來威尼斯影帝亞當崔佛與奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞互拚演技,兩人在傳奇樂團Sparks的音樂下大展歌喉。還有兩部坎城得獎片也加入片單,包括新銳導演尤侯郭斯曼寧贏得評審團大獎的《邂逅在六號車廂》(Compartment No. 6),刻畫芬蘭女孩與礦工男子跨越國族與階級的動人情誼,好評如潮;法國名導凱薩琳科西妮勇奪酷兒金棕櫚獎的新作《巴黎急診中》(The Divide),則把女同志漫畫家的感情危機,變成趣味橫生的社會縮影。

珍康萍甫贏得威尼斯影展最佳導演的《犬山記》,由英國男星班尼狄克康伯拜區和坎城影后克絲汀鄧斯特主演,把西部荒野的人性慾望表現得淋漓盡致。《絕美之城》導演保羅索倫提諾榮獲威尼斯影展評審團大獎的《上帝之手》,則以令人屏息的優美影像述說拿坡里少年的成長蛻變,讓人一窺大師的私密情事。演而優則導的瑪麗亞施拉德,在《我是你的完美男友》(I’m Your Man)讓女主角和迷人的機器人談情說愛,主演的德國女星瑪倫艾格特以精湛演技獲得柏林影展第一座不分性別的最佳演員獎。

不只網羅大師新作,金馬也持續引介備受矚目影壇新銳。克羅埃西亞導演安端內塔阿拉馬特庫西亞諾維奇勇奪坎城影展金攝影機獎的《湛藍青春海》(Murina) ,描述海濱少女爭脫束縛邁向自由的故事,大導演馬丁史柯西斯也監製掛保證。埃及新銳導演奧馬爾艾爾佐海里驚艷影壇的《吉光變羽》(Feathers),竟把父親變成公雞,直擊阿拉伯父權社會的光怪陸離,贏得坎城影展影評人週的大奬。伊朗名導賈法潘納希之子帕那潘納希的首部劇情長片《旅途.未完成》(Hit the Road),以一趟苦樂參半的家庭之旅,道出愛國子民在暴政壓迫下的矛盾心境。

科索沃新銳導演畢列塔巴索里的《紅椒醬的滋味》(Hive),細膩描繪小鎮女孩團結抵抗保守傳統的社會壓力,更一舉拿下日舞影展評審團大獎、最佳導演、觀眾票選獎三項大獎。還有兩部奇幻電影也具備獨到的女性觀點,挪威導演英格維德史弗利克的《忍者寶寶》(Ninjababy)以生動活潑的動畫來探索女性生育議題;入圍奧斯卡最佳動畫的《狼行者》(WolfWalkers),也以獵人之女深入狼群,追尋自由與正義而發人省思。

2021金馬影展將於11月11日至28日展開,10月29日晚間舉辦選片指南,10月30日開始售票。目前影展專刊已在全家便利商店的FamiPort機台和全家行動購開放預購,影迷可以搶先購買。