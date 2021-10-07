屏東挖眼案引發社會關注，PTT鄉民日前發動自主性捐款，持續到今天竟出現大戶豪捐7位數，匯款畫面引起鄉民熱烈討論，紛紛稱讚捐款人是「大善人」、「太神喇」，不過也有網友找出1個疑點，認為百萬捐款是假的。

一名網友在PTT發文並秀出APP轉帳畫面，表示精神病患者本身缺乏病識感，或者因為高額醫療費用無法穩定控制，健保給精神科補助也少，因為「不會立即危害生命」。原PO也自稱是精神病友，一個月醫藥費要花15萬，也控制不了病情，決定捐款拋磚引玉，「可能晚兩三年買車吧」。

轉帳畫面顯示為「1000000」元，讓許多鄉民驚呼「七位數！」、「這金額我數了兩次」、「好人一生平安！」、「大善人...請接受小的一拜...」、「第一次知道轉帳可以這麼大，好人一生推」、「可能有特地去銀行設約定帳戶吧？」、「約定轉帳好像可以到300萬」、「乾爹缺乾兒子嗎！？」、「我一輩子也賺不到這麼多」，文章也在短時間被推爆。

原PO也提到，後續會開捐款團，會以所有參與者捐款總額8%請大家吃飯，請大家幫忙推廣。至於會決定豪捐百萬元，原PO說「一部分原因是也希望大家不要污名化病友」。

不過有少數網友則是抱持懷疑態度，「呵呵，真假要自行判斷」，也有人比對轉帳截圖畫面後，發現千位數0的右側有被切掉的痕跡，是故意P圖炒作，「捐一千就一千，又不是會被笑」。

眼尖網友找出千位數的0，有切掉的痕跡，認為原PO只捐1000吧。（圖／翻攝PTT）

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