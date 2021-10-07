肇逃後再爆涉賭！ 陳柏惟澄清：我沒有做壞事

判決書內容載明陳柏惟在警詢時證稱玩賓果星球電子遊戲機檯，還說「已經輸1000元」。（截自判決書）

台灣基進立委陳柏惟遭網友發現，與賭博相關的判決書中出現「陳柏惟」3字，對此陳柏惟回應，當時是和朋友去打電動。但回顧整起案件，當時是相當轟動的南台灣最大規模的賭博電玩遊藝場遭查獲，警方查扣500多台賭博機台，帶回員工、客人逾百人，陳柏惟正是其中一人。

2011年高雄檢警調查發現，位於鳳山區保泰路上的「皇冠皇宮娛樂城」，由神采飛揚、杰克龍、皇冠、皇宮、百家樂、摩卡等六家電子遊藝場業者聯合經營，均領有合法營業執照，卻以合法掩護非法，利用店內電玩機台進行賭博遊戲。

同年6月28日深夜，高雄地檢署檢察官殷玉龍率領鳳山分局員警前往搜查，當場查獲大批賭博機台，並帶回31歲負責人黃旭偉、15名開分小姐及85名客人，根據判決書，陳柏惟正是在場其中一人。

起初賭客否認賭博，黃嫌也辯稱積分卡只能換獎品，但警方當場抓到賭客拿代幣、積分卡換現金，訊後將他們依賭博罪嫌移送法辦。鳳山分局徹夜清點，共查扣電玩機台542部、IC板579塊、代弊1.5公噸及現金賭資約46萬元；是南部當年規模最大的賭博電玩場。

而根據高雄地院針對該起賭博案判決書內容，寫明「證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元等語」。

該起賭博案多名業者一審被判4月到1年不等徒刑，上訴二審後全都改輕判罰金10萬至30萬元。