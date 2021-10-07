將在10月22日在台上映的動作片《怒火》，由甄子丹、謝霆鋒、秦嵐領銜主演，是動作名導陳木勝的最後遺作。《怒火》靠著好口碑，在上映各地區都創下好票房，陳木勝在拍攝當時身體已略感不適，仍是撐著完成作品。

在陳木勝過世之後，香港也集合五位和他合作過的巨星一起演唱了歌曲〈真的漢子〉來紀念他，包括合作過《天若有情》、《新少林寺》劉德華，電視劇《精武門》及《怒火》的甄子丹，《男兒本色》、《新少林寺》等合作的吳京，《掃毒》的張家輝和《EU衝鋒隊》的陳小春，五人合唱了《真的漢子》，MV中可見到導演的身影及五人和他合作的影像，都讓影迷紅了眼眶，深感懷念。

在最新公布的電影花絮可以見到其中一場在香港鬧市北京道正邪雙方展開，電影公司找了一塊超大的空地，打造出北京道部份的場景，雖然有CG特效的協助，但由於拍攝和後製非常用心，讓場景逼真程度百分百，觀眾根本分不清哪一幕是真哪一幕是假。

動作導演甄子丹也會提前到現場進行安全測試，和導演一再討論拍攝細節，再花很長的時間進行排練，電影中的每一分每一秒都花足了心思安排。謝霆鋒也說：「香港電影很耐沒有一部火力十足的戲，單在這個場景差不多開了近萬發子彈，每日開槍花費都好幾十萬港幣，加上我從小開始追著丹爺（甄子丹）的戲來學習，可以再合作是好開心的事！」