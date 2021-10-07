台灣基進立委陳柏惟被爆出10年前肇事逃逸後，PTT鄉民又起底他早年另涉一起賭博案，陳今天坦承當年曾到電子遊戲場，玩「快打旋風」非賭博。國民黨前文傳會副主委黃子哲表示，陳柏惟說謊都不用功，根本沒看判決書內，前後兜不攏的說詞，把自己打臉腫成米龜，他質疑，3Q哥沒錢要打工，卻有錢去遊藝場瘋。

黃子哲說，陳柏惟再被爆出涉及賭博案件，陳否認當天有賭博，狡辯只在電子遊藝場打電動「快打旋風」，其實判決書中寫得非常清楚，即便他是被當證人沒錯，但他作證卻是說他自己在玩可以開分的賓果星球電子遊戲機台，1000元可換3000分，形同3倍券的概念，當日他還輸了1000元。

黃子哲嘲諷，這不就證明陳柏惟連說謊都不用功，根本沒去看判決書內容，前後兜不攏的說詞，把自己打臉腫成米龜，但露餡不止於此，賭博疑案與肇事逃逸案其實都發生在10年前，前者是6月，後者是9月，中間只相差3個月的時間。

黃子哲表示，陳柏惟說肇事逃逸是因為經濟因素兼了2份差，結束工作後因疲勞駕駛而肇事，連基進黨主席陳奕齊都出來護航說，這是「崩世代」青年人的處境，如果陳柏惟真的工作如此辛苦，家境這麼困窘可憐，怎麼有時間去泡在遊藝場裡，還有能力可以1晚輸1千元。

黃子哲指出，陳柏惟需要的是「快點打工」而非「快打旋風」，面對過去的錯誤，陳柏惟選擇怯懦閃躲，甚至是硬拗說謊，讓自己的道德與誠信完全淪喪，實在是錯上加錯，陳柏惟已變成「山崩哥」，或許罷免也是對他最好的懺悔與解脫。