據新華社報導，雙十國慶前，北京將於9日上午10時在北京人民大會堂舉行「紀念辛亥革命110週年大會」，中共中央總書記習近平將出席大會並發表重要講話。陸委會副主委邱垂正今（7日）表示，辛亥革命紀念日，就是中華民國國慶日，北京當局慣常利用辦理各種紀念活動，扭曲歷史事實，企圖否定中華民國主權，我方絕不接受，也無助兩岸關係良性互動，並提醒國人不應參加或類此的統戰交流活動。

邱垂正說，辛亥革命紀念日，就是中華民國國慶日。中華民國至今在台灣深耕茁壯，屹立不搖。中共紀念辛亥革命是為了合理化共黨專制，鞏固中共執政正當性，並對台灣進行統戰。

邱垂正續指，北京當局慣常利用辦理各種紀念活動，扭曲歷史事實，以升高其內部愛黨、愛國的民族情緒，企圖否定中華民國主權，矮化我國際地位，對此我方絕不接受，也無助兩岸關係良性互動。

邱垂正強調，我方將關注對岸活動相關發展，為捍衛我國家主權與民主體制，防範中共對台統戰滲透，政府已完成「國安五法」修正，制定「反滲透法」，要提醒國人不應參加或類此的統戰交流活動，遵守兩岸條例與相關法律規範，並呼籲各界勿呼應對岸的政治訴求。