7 月，加勒比海國家海地發生總統(Jovenel Moise)遭到持槍團伙殺害事件，摩依士總統在官邸遇刺身亡，他的夫人馬蒂娜(Martine Moise)也在槍戰中受傷後。如今她已康復，表示不會停止此事的調查，直到正義得到充份伸張為止。

半島電視台(Aljazeera)報導，馬蒂娜在會見負責調查的法官後，發表了上述評論。她說：「每個人都說在我們國家不會有真正的正義。但即使人們總是這樣說，我仍堅持尋求正義。」

已有 40 多人因參與謀殺事件而被捕，但是真的的策劃者、背後元兇卻仍然不清楚。目前僅知那是由哥倫比亞僱傭軍組成的暗殺團體。

馬蒂娜對於代理元首亨利(Ariel Henry)頗為不滿，她號召了一群抗議者在法庭外，高呼反對亨利代理國家元首的口號，甚至發生肢體衝突。

海地持續的政治危機長期無解，自 2019 年以來，海地總統和國會議員選舉一再推遲，莫伊斯被殺時，一直以特別法在延長任期。

上個月，亨利解雇了一名參與此案調查的首席檢察官，檢察官試圖就莫伊斯被殺一事向他提出質疑，其中，前政府反腐敗部門負責人約瑟夫·巴迪奧 (Joseph Badio)似乎涉嫌重大，在事件爆發後，他已逃亡。

海地除了政治混亂，還一直受到颶風、地震等自然災害，新冠肺炎大流行、貧窮與暴力幫派的各種問題，許多海地人試著偷渡到美國，但美國不願收容。