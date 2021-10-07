振興五倍券10月8日起跑，經濟部今天宣布再推三大加碼優惠。為了衝刺數位券，將放寬400萬份好食券名額，民眾只要在10月29日前完成數位綁定，通通都有好食券可領。另外，還可以參加Gogoro 電動單車、長榮桂冠等飯店住宿券等抽獎。另外使用行動支付在艋舺商圈吃美食消費，還享有20％金額回饋。

經濟部今舉辦「艋舺美食饗宴記者會」，經濟部長王美花、民進黨立委林昶佐等人出席。由於五倍券數位綁定人數今天來到399萬人，讓500元好食券僅剩1萬份左右。有鑑於數位券人數遠不如紙本券，外界一直關心是否加碼。

王美花今天終於宣布三大加碼優惠，其中之一就是給予好食券加額，民眾只要在10月29日前完成數位綁定，都可以領取，她樂觀希望，可以再多20萬到30萬使用數位券者。

其次，29日前完成綁定，還可以參加好禮抽獎，獎品有3台 Gogoro Eeyo 1 極輕量智慧電動單車、台南長榮桂冠飯店及台糖江南渡假村住宿券各5張、以及漢翔翔園住宿券10張等。經濟部表示，11月5日會公布得獎名單。

第三大優惠是艋舺消費回饋活動，王美花說，民眾自8日起至11月30日止，使用台灣Pay、Line Pay Money、悠遊付或Pi錢包等4種行動支付工具，在艋舺商圈消費即可獲得20％回饋，每人上限200元，預估將有5萬人次享受到。

此外，艋舺在地店家也共同合作推出價值2000元的「商圈限量大禮包」50份，必須使用上述行動支付在艋舺消費滿1000元者，才可參加大禮包抽獎。禮物有龍山寺紀念會員卡悠遊卡、mobii 商城購物金及龍山寺地下街店家優惠券，還有在地店家美食好禮。

經濟部表示，除了艋舺地區的行動支付加碼活動，在11月份舉辦的「經濟部送奶雞」活動中，只要出示五倍券數位標章，即可在全國30處夜市免費兌換奶茶、雞排等在地美食。