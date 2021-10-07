西洋樂壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）最近終於從父親傑米長達13年的監管中解脫，隨即幾乎天天更新IG，看得出她重獲自由後發自內心的快樂。而小甜甜布蘭妮和前夫費德林生下兩個兒子尚恩和傑登，但今年滿40歲的她居然喊話想再生一個女兒，令網友看傻；反倒是由費德林養育的兩個兒子，從友人曝光的近況照發現兩人已變帥氣鮮肉了。

布蘭妮恢復自由後，疑似又變回像以前瘋瘋癲癲的模樣，最近在IG發布一段抱著洋娃娃的影片，還瘋言瘋語地說，「我生了個寶寶…我的第一個女兒」，雖然是開玩笑，但今年要40歲的她，看起來真的想和未婚夫添一個女兒；其實布蘭妮早就當媽，她和前夫費德林有兩個兒子尚恩和傑登，但因為她身心狀況，小孩監護權判給前夫。

2019年小甜甜布蘭妮曾在IG曬出帶2個兒子出遊的合照。(圖/ 摘自小甜甜布蘭妮IG)

日前費德林帶著兩個兒子出席朋友聚會，友人曬出跟16歲尚恩、15歲傑登的合照，發現兩人和前兩年布蘭妮曬出的母子合照相比，暴風抽高外，也更有成熟的氣質，現在活脫就是兩個帥氣鮮肉；費德林的友人也特地在IG中提到，「這世界將會看到凱文（費德林）是一位多棒的父親」，像是替一直以來飽受布蘭妮粉絲砲轟平反，證明他是個能成功教育小孩的好男人。

小甜甜布蘭妮的2個兒子短短2年暴風抽高，從日前父親費德林好友PO出的照片，發現兩人已經是帥氣鮮肉了。(圖/ 摘自Eddie Morales IG)

今年滿40歲的布蘭妮在6月底首度公開談論有關父親監管她多年對她的慘痛影響，原先因她長年受精神疾病困擾，所以常有失序脫軌的舉動，因此法院在2008年裁定她的父親傑米擔任她的監護人，還是她6000萬美金（約新台幣16.7億元）的財產託管對象。

所以布蘭妮從前年和父親對簿公堂，卻都未果，在今年又提出申訴，還以視訊形式出席聽證會，一一道出多年來過著天天憤怒到以淚洗面，甚至無法入眠的慘況；所幸近期在她積極爭取解除父親13年來的監管下，在9月30日洛杉磯高等法院決定暫停傑米的監管權，讓她得以拿回自由和錢財。