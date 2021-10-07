國民黨籍立法委員葉毓蘭今 （7）日在立法院「司法及法制委員會」質詢時指出，去年5月說積極推動「司法精神病院」，會有一院六病房。但今年3月又說要先設置「司法精神病房」，從病院降級成病房，這樣是不是跳票？年底會不會又跳票？他質疑，原本信誓旦旦的社會安全網，蔡總統上任5年多，有補任何的破洞嗎？還是越補洞越多？政府到底做了什麼？

葉毓蘭提到，兩年前的7月鐵路警察鐵路警察李承翰執勤時被思覺失調的鄭姓男子刺死，去年4月30日一審判無罪，舉國譁然。李承翰父親因為悲憤吐血而亡。去年3月，有男子跟老婆吵架，隨機刺死一機車騎士，被捕的時候馬上說有思覺失調。今年4月在屏東萬丹有位婦女也是被一男子糾纏，兩度求救，最後還是被假車禍擄走殺害。至於挖眼案的潘小妹，葉毓蘭也披露，她是多認真求生活的善良老百姓。

葉毓蘭感嘆，思覺失調者有人權，不能標籤他們。但是社區鄰里安全呢？人民免於恐懼的人權又該如何處理？政府不能這樣不負責任。他質疑，原本信誓旦旦的社會安全網，蔡總統上任5年多，有補任何的破洞嗎？還是越補洞越多？政府到底做了什麼？

葉毓蘭指出，去年5月法務部報告，會積極推動「司法精神病院」，會有一院六病房，去年8月林萬億政委說已經有眉目了。但今年3月林萬億又說，要設置前「病院」前要先設置「司法精神病房」，從病院降級成病房，這樣是不是跳票？年底會不會又跳票？

另外，葉毓蘭也引用最高法院法官邱忠義的文章指出，在英國，一旦被告抗辯精神障礙成功，並非讓被告自由自在、大搖大擺回家，而是轉向精神醫院接手治療，短則12周，也有人必須終其一生在精神病院度過。反觀我國，被告一旦因為精神障礙被輕判，仍能在社區自由出沒，沒有完整精神醫院體系可以接手。

葉毓蘭強調，邱法官說法值得反思借鏡，民眾只希望有卑微的要求，就是平安的活下去。呼籲司法不要再當「踢球國家隊」，踢來踢去踢很久，「只希望真的給我們一個安全的居住環境。」