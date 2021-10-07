脫口秀女星龍龍（本名：林千聿）指控薩爾泰娛樂班底老K言語霸凌風波持續延燒。龍龍昨日才PO出影片回應網友質疑，淚訴：「我從頭到尾只是需要一個老K的道歉，真的有那麼難嗎？」想不到今日事情又有出乎意料的發展，那就是先前力挺龍龍的雞排妹鄭家純，竟然PO出一份經紀公司與龍龍合約中止書表示：「今天妳傳到團隊群組的那些訊息，真的讓我非常失望，妳利用了公司所有人對妳的信任與善良。」

雞排妹與龍龍身為同家經紀公司的師姐妹，早前得知龍龍長年遭到霸凌，不惜在臉書PO出多則文章相挺，甚至不昔槓上博恩的薩爾泰娛樂，直斥「整間公司真的沒大人」。

想不到今日發展急轉直下，雞排妹今日突然在臉書發文坦言對龍龍感到失望，甚至PO出一份經紀公司與龍龍合約中止書，透露事情的來龍去脈，「昨天下午我打給龍龍，說：『如果妳再做出傷害公司的行為，我會說出所有內幕。博恩揮淚斬馬謖，我開直播家純屠龍記，不要覺得我做不到。』」

「今天妳傳到團隊群組的那些訊息，真的讓我非常失望，妳利用了公司所有人對妳的信任與善良。」雞排妹正式翻臉龍龍的一席話，立刻引爆PTT網友熱議，大家紛紛吃瓜看戲「終於明白被騙了吼笑死」、「龍雞內鬨」、「女權內鬥-龍雞之戰」、「時間真巧，又是罷免案呢」、「被無情切割了嗎」。

至於龍龍被經紀公司中止合約的原因，通知書上頭清楚寫道，因雙方價值觀差異巨大，且龍龍違反公司合約、影響公司聲譽，故經紀公司即刻終止雙方間之專屬藝人全經紀合約。