台南六甲保安宮一年一度的「中壇元帥太子爺文化季」，將於農曆9月5日至9月9日（國曆10月10日至10月14日）辦理。(六甲保安宮提供／劉秀芬台南傳真)

台南六甲保安宮一年一度的「中壇元帥太子爺文化季」，將於農曆9月5日至9月9日（國曆10月10日至10月14日）辦理，活動期間有熱鬧的平安龜王競筊賽，各項傳統藝術表演，還將免費贈送中壇元帥加持嬰兒純銀手環給去年出生的鼠年寶寶。

保安宮主任委員蕭石柱表示，經眾委員請示中壇元帥聖諭，今年文化季活動將於10月10日至10月14日舉行。活動主要目的乃祈求太子爺恩澤保安天下，信眾孝行永昭、百姓安居樂業、疫情早日結束。活動期間廟方也將依中央疫情指揮中心各項防疫規定辦理各項管制工作，讓民眾參與活動亦能兼顧健康平安。

廟方表示，本次活動推出「麟鳳求環鼠寶寶迎新會」，免費贈送中壇元帥加持嬰兒純銀手環，對象為2020年1月1日至12月31日出生之鼠年寶寶，家長請於活動當日早上9點憑寶寶手冊及家長身分證明文件至保安宮排隊領取外。

此外，廟方也安排熱鬧平安龜王競筊賽，各項傳統藝術表演，歡迎遊客前往參香祈福、擲筊看熱鬧。

六甲區長陳啓榮表示，保安宮為六甲區主要廟宇之一，長年來為了公益盡心盡力，太子爺文化季是六甲文化大事也是公益大事，敬祝本次活動可以平安完成，也祈求百姓能早日擺脫疫情恢復正常生活。