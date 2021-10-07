我國「信託法」已施行25年到了該轉骨的階段！信託公會理事長雷仲達7日指出，我國「信託法」於民國85年頒布迄今已逾25年，有鑑於現今我國高齡人口快速成長之際，民眾對於人生各階段所需的財產管理需求也日益多元，在主管機構推動信託2.0計畫政策的時刻，也正是重新審視信託法制的適當時機。

中國文化大學法學院、台灣金融研訓院、公益信託誠品法務會計研究發展基金、社團法人中華法務會計研究發展協會、誠品聯合會計師事務所與信託公會於2021年10月7日假研訓院菁業堂，共同主辦「信託法及信託業法修正趨勢」學術研討會，邀集產學人士於會中就多個議題發表論文，並進行綜合座談。

雷仲達表示，金管會推動信託2.0計畫其立意在於鼓勵信託業發展除用於投資理財外之「真正」的信託，讓國內信託業務發展也能學習國外常見的信託功能；而國內主要是依信託法相關規定辦理，因此信託法制的完備就非常重要。

信託公會秘書長呂蕙容表示，信託2.0計畫四大主軸，這一年來的執行成果，大致均已達成目標：在「法規及業務檢討」部分：信託業因應信託2.0組織調整部分，已持續進行中。金管會已參採信託公會建議，發布修正行銷訂約管理辦法第25條，將整合業務之貢獻度，納入信託業務人員之薪酬及分行考核考量。金管會已開放信託業與保險業金控子公司間共同行銷保險金信託業務，信託公會並已擬具自律規範。信託公會已擬具「我國專營信託公司發展可能性建議」、「加強對不動產投資信託基金管理之相關法令研究」，及家族信託之法制及稅制建議，報送金管會鈞參。

在「人才培育、宣導及產學合作」部分：高齡金融規劃顧問師認證之相關課程，已於2021年4月開始招生上課，第一期總計有1199人報名參訓。參訓人員涵蓋銀行、保險、證券從業人員及長照人員、社工、律師、藥師等跨領域人員，預計今年11月20日測驗後，即有第一批高齡金融規劃顧問師可提供客戶服務；信託業者與大專校院之產學合作，截至2021年第3季，計有13家銀行分別與10家校院系所深耕合作，培育信託專才。信託公會已製作信託2.0宣導短片，向民眾宣導。

在「跨業結盟」部分：透過「跨產業創新服務推動平台」積極地召開多場會議，邀請信託業及合作業者分享與健康照護產業、社福團體等跨業合作的成功經驗，並建立「信託業跨產業結盟合作業者資料庫」，上線後迄自第3季已有26家金融業參與，已登錄33家合作廠商，提供信託業辦理跨業結盟合作及創新服務之參考。

在「評鑑獎勵機制」部分：信託公會已擬具「中華民國信託業商業同業公會辦理信託業推動信託2.0計畫評鑑作業要點」，將於明年辦理信託業推動信託2.0計畫評鑑事宜，評選出優良的業者由金管會加以獎勵。