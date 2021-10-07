「有線電視新聞網」（CNN）7日表示，美國20年來在阿富汗重建工作中花費1450億美元（約新台幣4.06兆元），但相關作業缺乏監督，導致出現許多極度浪費的案例，包括造價近5.5億美元卻只飛了1年的運輸機、發電能力僅有原定2%的昂貴發電廠、沙漠中從未使用過的海軍陸戰隊指揮中心等。

CNN指出，拉克爾（Tarakhil）發電廠2007年作為首都喀布爾的備用發電廠啟用，造價約3.35億美元，但由於阿富汗本身燃料不足，須花大錢自外地以卡車供應，導致每年營運成本高達2.45億美元，因此近年發電量僅有額定容量的2.2%，因為該國政府缺乏足夠資金。

為加強阿富汗空軍於偏遠地區提供援助的能力，五角大廈2008年為其選擇義大利製的G.222中型運輸機，但由於缺乏後勤支援，這些飛機只持續運作了1年，便待在機場內動彈不得，最後在2014年作為廢鐵出售。16架G.222的採購價格為5.49億美元，出售價格則約為每架4萬美元。

2010年美國陸戰隊增兵阿富汗南部海曼德省（Helmand），讓美軍決定耗資3600萬美元，於當地列勒內克營（Camp Leatherneck）內建設一座指揮管制中心。但在計畫改變、連陸戰隊將軍都表示不需要後，這座設施仍拔地而起，最後在未使用下交給阿富汗軍方，而後者也將其放棄。

其他案例還包括在阿富汗每天花150萬美元打擊毒品卻毫無成效、耗資2800萬美元為遍地沙漠的阿富汗採購叢林迷彩服、用2.49億美元修築一條建不完且狀況惡劣的道路、價值8500萬美元卻從未完工開業的旅館、一半以上費用花在自己而非阿富汗身上的商業與穩定行動特遣隊（TFBSO）、接受補助但事實上不存在的醫療設施，以及至少190億美元被「浪費、詐騙、濫用」等。