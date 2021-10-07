永豐金（2890）7日公布2021年9月自結獲利數字，其中9月自結單月稅後純益11.2億元，較去年同期的10.02億元略增。

累計2021年前九月稅後純益127.89億元，較去年同期的92.36億元成長38％、每股稅後盈餘為1.13元。

其中主要子公司永豐銀行9月稅後盈餘7.66億元，累計1－9月稅後盈餘90.25億元；永豐金證券9月稅後盈餘2.84億元，累計1－9月稅後盈餘36.95億元。