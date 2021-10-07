裕隆日產汽車（2227）宣布，將從9日起推出限量100輛全新NISSAN X-TRAIL動聽特仕車，外觀搭配「動感外觀套件」，包含前後擾流翼、動感黑尾翼及搖滾黑鋁圈，深具都市潮流風格，動感品味本能升級，內在更升級「動聽享樂套件」高音質JBL揚聲器及DSP數位音效處理器，創造如臨現場的動聽感受，打造更高音質的車室空間。搭配X-TRAIL既有的全車靜音工程與層峰豪華座艙，讓顧客感受宛如置身於頭等艙的舒適享受。

裕日車指出，X-TRAIL動聽特仕車升級價值4.6萬元專屬套件，再享舊換新動聽價93.5萬元起的優惠車價，10月購車還可搭配「NISSAN振興超狂8倍送」優惠，購車享「5千振興8倍送」高額配件金等多項好禮。

裕日車表示，特別邀請金曲歌手「動力火車」擔任X-TRAIL動聽特仕車監修人，動力火車對於X-TRAIL動聽特仕車動感外觀與動聽內在大為讚賞，憑藉著動力火車對音樂細膩的感官、硬漢搖滾的形象，更能彰顯X-TRAIL動聽特仕車的獨特魅力。

此外，裕日車為滿足顧客對聽覺享受的期待，讓顧客再次體驗動力火車於金鐘獎典禮演唱給消費者的感動，將於10月9日舉辦「動聽特仕車展間鑑賞會」，活動安排動聽監修人動力火車於NISSAN新店旗艦店現場演唱經典歌曲，並首創同步與全國38間展示中心直播車主們共同互動同歡，共同創造視覺與聽覺的超凡饗宴。