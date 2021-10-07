大陸各線上旅遊平台發布十一黃金周報告一致顯示，目的地方面，在北京環球度假區帶動關注度提升下，北京穩居十一最熱門出遊目的地「C位」。攜程資料顯示，北京超越上海拔得今年十一目的地頭籌，此外成都再次回升至前三，重慶今年首次進入TOP 5城市行列。飛豬平台資料顯示，北京環球度假區人氣爆棚，飛豬官方旗艦店粉絲數已達45萬。

另一方面，去哪兒報告顯示，受到溢出效應影響，大量主題樂園需求被激發，從而帶動北京、上海的旅遊熱度、經濟發展，乃至對大陸全國的主題公園產生積極影響。

從去哪兒披露的資料來看，2021年十一假期，大陸國內Top50主題樂園總出票量較2020年同期增長近兩成。

此外，去哪兒的報告指出，如同2016年，上海迪士尼樂園開幕對上海經濟的帶動一樣，北京環球影城也為北京的旅遊和經濟帶來顯著影響。去哪兒資料顯示，2021年十一假期，北京酒店預訂熱度比2020年同期增長57％，北京酒店每晚均價為598元（人民幣，下同），比2020年同期貴了百元左右。

從去哪兒平台上購買北京環球影城主題公園的客源地上看，北京本地占比21.7％；從省分緯度看，來自內蒙古的遊客占比達到8.7％，僅次於北京。接下來是四川、河北、廣東，前五大客源省及直轄市占比達51％。

此外，去哪兒指出，上海迪士尼樂園的吸引客流效應也十分明顯，從去哪兒平台上購買單日票的情況來看，北京人比上海人更愛去上海迪士尼，占比達到7％；從省分來看，廣東、四川、江蘇是迪士尼客源地前三大省分，接下來是北京、上海，前五大省及直轄市客源地合計占比44.8％。

廣州長隆旅遊度假區對周邊經濟的帶動也不容小覷。去哪兒平台顯示，廣州長隆旅遊度假區周邊5公里有384家酒店及民宿，其選擇空間大於上海迪士尼度假區及北京環球度假區。廣州長隆旅遊度假區周邊的酒店單夜均價為457元，雖不及環球影城和迪士尼周邊貴，但其較高的性價比卻頗受家庭旅客歡迎，十一期間周邊酒店預訂總間夜數也是所有主題樂園中最高。

去哪兒資料顯示，2021十一期間，國內接待人數最多的主題樂園Top10包括：廣州長隆旅遊度假區、北京環球度假區、北京野生動物園、上海迪士尼度假區、上海海昌海洋公園、上海野生動物園、珠海長隆海洋王國、武漢海昌海洋公園、南通森林野生動物園和成都動物園等。

今年十一期間的另一亮點是「紅色旅遊」。同程旅行資料顯示，今年十一假期紅色旅遊出遊人次同比增長了230％。

同程旅行大資料顯示，嘉興、延安、井岡山、湘潭和大同紅色旅遊熱度較高。

今年十一期間最熱門紅色旅遊目的地TOP 10為：北京、延安、長沙、南京、西昌、嘉興、遵義、六安、上海、安陽。

此外，「文博遊」也成為假期出遊的新主題。

去哪兒資料顯示，北京故宮博物院、南京博物院、陝西歷史博物、河南博物院、四川博物院成為十一假期平台搜索熱度最高的5個博物院。2021年十一假期，去哪兒平台「博物館」搜索熱度與2020年持平，比2019年同期增長240％。

據美團資料顯示，今年十一期間，大陸全國美術館訂單量與去年十一相比增速為595.9％，大陸全國博物館訂單量同比增長115.5％。

值得一提的是，2021年以來的一系列考古新發現讓位於四川省廣漢市的三星堆景區熱度居高不下。十一假期，三星堆博物館自10月2日至5日連續4天發布門票售罄資訊，希望遊客提前預約、錯峰出遊。去哪兒資料顯示，與2020年十一假期相比，今年超過三成去四川遊玩的遊客把三星堆列入打卡目的地。