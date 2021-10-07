國民黨台北市議員徐巧芯。 （資料照片）

立委陳柏惟今天被問到10年前去電子遊藝場的經過，自稱是玩快打旋風。不過卻被發現法院判決書記載是玩賓果星球輸1000元，陳柏惟卻絕口不提輸1000元，反而回應「打電動是一種值得鑽研的技藝」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯質疑陳柏惟，未來打算提案「賭博性娛樂機台階段性開放」嗎？

徐巧芯在臉書說，此事原本只要清楚說明以前有玩過這些東西應該可以過關，但問題最大的是他第一時間說了自己是去玩「快打旋風」；然而判決書上清楚記載他之所以被傳做證人，是因為他玩的是「賓果星球」這種具賭博色彩的機台。甚至他去的遊戲場，是以合法掩護非法，利用店內電玩機台進行賭博遊戲。

徐巧芯認為，最離譜的是，晚上陳柏惟發了一篇文，把這件事美化成「打電動是一種值得鑽研的技藝」，把賭博性質的機台跟一般街機相提並論。

徐巧芯直言，陳柏惟的身分不是一般市民，是立法委員。身為立委，不提出如何查緝以合法掩護非法的電子遊戲場也就算了，還講的好像就算場所裡面放一些賭博機台也很正常？還好意思說批評遊戲場內的賭博機台是對喜歡電玩娛樂的人不公平？

徐巧芯質疑，繼上次的「支持藥用大麻合法化、娛樂性的階段性開放」之後，這篇新文章的意思是未來打算提案「賭博性娛樂機台階段性開放」嗎？