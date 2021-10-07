「禮鷹如此賞鷹遊」結合自行車、賞鷹與部落文化，民眾可現場直擊群鷹過境盛況(圖為赤腹鷹，鄭政卿攝影提供)

「禮鷹如此賞鷹遊」結合自行車、賞鷹與部落文化，民眾可現場直擊群鷹過境盛況(圖為熊鷹，鄭政卿攝影提供)

每年10月南台灣喜迎國慶鳥成群過境，吸引大批鷹迷至禮納里賞鷹(圖為鷹群，鍾益新攝影提供)

茂林國家風景區管理處串連轄內景點與業者，9日將於禮那禮推出「禮鷹如此賞鷹遊」活動，邀民眾一同騎行部落巡禮，打造不同的自行車旅遊玩法。

茂管處長柯建興表示，9日將在屏東縣瑪家鄉禮納里部落舉辦的「禮鷹如此賞鷹遊」，結合自行車、賞鷹與部落文化，兼具休閒、生態與在地特色，現場也有原住民特色市集、午後音樂饗宴、賞鷹闖關遊戲，讓遊客來到禮納里，好看、好玩、好吃又好買，活動內容豐富，CP值極高。

他說，「禮鷹如此賞鷹遊」邀集民眾騎著單車，跟著在地嚮導，以精美又富文化意涵的原民頭飾作為迎賓，展開「儀式感」滿點的單車之旅。

此外，遊程途中也將帶領參加民眾探訪步道祕境，遠眺山嵐美景，更享受部落美食饗宴、琉璃珠手環DIY，並以鐵馬輕快地探訪有「臺版普羅旺斯」之稱的禮納里部落，一睹傳統石板屋群的技藝智慧，整趟遊程不論視覺、味覺還是身心靈，皆大獲滿足！

他強調，南台灣每逢10月喜迎「國慶鳥」，過去喜愛賞鷹的民眾在此時期，都會到墾丁、茂林國家風景區觀察，自9月份起，已有灰面鵟鷹過境茂管處轄區的紀錄，壯觀情形不亞於墾丁，民眾可就近至禮納里遊客中心賞鷹，使用望遠鏡直擊「國慶鳥」灰面鵟鷹成群過境的盛況，欣賞空中「鷹姿百態」帶來的視覺驚奇，搭配高雄市野鳥學會駐點專業解說，為這趟單車行更添一份知性收穫。