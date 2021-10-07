因投資恒大集團預虧104億港元的港股上市公司：華人置業6日盤後公布，大股東兼行政總裁陳凱韻全資擁有的Solar Bright（作為要約人），提出以每股4港元，較停牌前（9月28日）收盤價每股2.18港元溢價約83.5％，將華人置業私有化，最多斥資19.08億港元。

綜合陸媒報導，具有香港富豪聚會「大D會」背景的港股上市公司：中譽集團，7日盤後發出盈利警告，預計截至9月30日六個月的中期業績中，因投資恒大集團優先票據、恒大汽車股份，將造成「重大虧損」，合計虧損金額達到33.5億港元。

陳凱韻聲稱，私有化華人置業，是把風險從小股東轉移到她本人身上。在私有化完成後，該公司將從港股下市。華人置業港股7日恢復交易，終場收漲31.7％至3.82港元，港股市值為72.87億港元。

華人置業由香港富豪劉鑾雄及其妻子陳凱韻控股，主要從事房地產收租等業務。劉鑾雄和恒大集團創辦人許家印私交甚篤，兩人都是「大D會」成員，該公司也持股恒大多年時間。然而，受到疫情、房地產市場影響，華人置業2021年上半年由盈轉虧，加上恒大股價拖累，目前預虧超過1百億港元。

華人置業6日公告指出，截至目前，仍持有恒大集團已發行股本的4.39％，按照2020年12月31日每股14.9港元計算，市值約86.77億港元。如果這部分股票，按照2021年9月30日收盤價每股2.95港元出售，預計合計虧損約104.08億港元。