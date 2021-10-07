台南科學園區設置生態廊道，記錄到環頸雉蹤跡。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

南科園區之公園、綠地、滯洪池及相關生態用地面積約260公頃。（南科管理局提供／劉秀芬台南傳真）

台南科學園區不只有高科技工廠廠房建築與四通八達馬路，也有野生動物們專屬的廊道。南科園區內設置有生態保護區，運用生態廊道的概念，以綠帶串聯保護區、堤塘湖區，透過紅外線自動相機監測，記錄到白腹秧雞、珠頸斑鳩等，更有珍貴稀有保育類動物環頸雉在綠帶中穿梭。

南科管理局表示，台南園區之公園、綠地、滯洪池及相關生態用地面積約260公頃，占整體園區用地約24.85％。園區內生態資源豐富，植栽以當地原生種為優先，並搭配許多景觀樹種。

園區滯洪池則採生態工法構築，設計淺灘區、深水區、人工島等多樣性棲地；保護區亦依保育鳥類之特性進行規畫，有長草、短草區及裸灘地等區域，並針對保育類物種主要活動區域留設生態廊道，調整周邊排水路設計，避免生物掉落後因無法逃脫而死亡。

管理局亦長期進行園區生態調查，於生態廊道內設置紅外線相機進行記錄，了解動物利用廊道狀況。2020年園區共記錄66種、約1萬4000隻鳥類，4至6月繁殖季節內發現約6000隻次；2021年4至6月數量更超過7000隻次，足以顯現園區物種多樣及穩定性。

此外，工作人員也記錄了許多保育類鳥類，例如燕鴴、紅尾伯勞、環頸雉、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹、彩鷸、紅隼、遊隼及黃鸝等，燕鴴及環頸雉更是園區積極進行保育的物種。

另外園區其他常見的鳥類還有在滯洪池湖邊散步的高蹺鴴或中白鷺、草叢中的褐頭鷦鶯、每年夏天顧小孩顧到脾氣暴躁的的大卷尾媽媽，以及陪伴每個加班晚歸的夜鷺等等。