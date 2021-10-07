肇逃後再爆涉賭！ 陳柏惟澄清：我沒有做壞事

高雄地院判決書載明陳柏惟當時向警方供稱「玩賓果星球電子遊戲機檯」，還說「已經輸1000元」。（截自判決書內容）

台灣基進黨立委陳柏惟被挖出10年前不僅肇事逃逸，還涉及賭博，他宣稱當年只是去打電玩「快打旋風」，不過根據賭博電玩業者遭判刑的判決書，載明當年他向警方供稱「玩賓果星球電子遊戲機檯」、「當日已經輸1000元」。而當年員警查抄的「皇冠皇宮娛樂城」，號稱斥資2億打造，還有3間VIP室，由開分小姐服務熟識賭客玩百家樂，奢華程度連員警都看得目瞪口呆。

回顧案情，陳柏惟去的「皇冠皇宮娛樂城」，2010年2月開幕，是當時南台灣最大規模的賭博電玩遊藝場，外傳光是硬體、裝潢就斥資2億，共兩層樓各約300坪，2樓還有3間VIP室，室內20餘坪大，均配備個人皮質沙發，並安排開分小姐招待熟客玩百家樂，奢華程度讓員警看得目瞪口呆。警方估計，遊藝場每日進出賭金應超過百萬。

當時鳳山分局副分局長楊春長表示，業者採會員制過濾賭客身分，在店內則以代幣、積分卡進行遊戲，事後兌換現金的過程又很隱密查緝不易；檢警長期蒐證，甚至派員喬裝賭客，3個月輸掉30萬元，才順利掌握證據，於2011年6月28日深夜由高雄地檢署檢察官殷玉龍率隊前往搜查。

而根據高雄地院針對該起賭博案判決書內容，寫明「證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元等語」。

該起賭博案多名業者一審被判4月到1年不等徒刑，上訴二審後全都改輕判罰金10萬至30萬元。