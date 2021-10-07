教育部體育署為延續賽事的品牌思維及運動城市內涵，將於10月12日辦理「2021夯運動 in Taiwan 交流分享會」，邀請縣市政府、賽事主（承）辦單位、產業界專家、運動創新業者及APEC體育政策網絡（ASPN）會員國等代表出席，會中將分享國內外品牌賽事行銷經驗、賽事群眾募資，及媒體視角對東京奧運觀察等，期望能導入賽事品牌、城市行銷的概念，共同形塑台灣品牌國際賽事的核心價值，打造台灣品牌國際賽事願景。

新冠肺炎疫情尚無法鬆懈防疫，體育署突破疫情限制，讓台灣走向國際，邀請日本、澳洲、新加坡及馬來西亞等ASPN會員國，以視訊方式共同參與活動，分享他們國家運動賽事品牌及城市行銷的成功經驗；另為持續結合國際運動創新風潮趨勢，陽明交大加速器中心透過視訊方式與全球運動創新推手 HYPE 運動創新基金會（HYPE Sports Innovation）簽署 MOU，延續雙方的合作關係，並辦理運動創新互動，邀請國內傑出運動創新企業代表，分享新形態運動創新趨勢及科技應用等相關資訊。

這次交流會邀請安益國際集團董事長涂建國、貝殼放大創辦人林大涵，分享設計運動賽事開閉幕式的過程中，如何將城市意象融入當中、營造城市的氛圍，以及如何透過品牌賽事與群眾募資的結合，將城市意象傳遞傳出去；另邀請媒體記者代表，以媒體視角看疫情下的大型國際運動賽事，分享日本政府部門，如何採取應變措施、訂定相關防疫政策，最終順利舉辦東京奧運，希望透過各專業領域的代表與會分享，讓台灣國際運動賽事未來能以更加精彩的樣貌，持續綻放獨特光芒。

為了配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策，以及室內空間集會活動人數上限的限制，今年度「2021夯運動 in Taiwan 交流分享會」除規劃實體活動外，亦同步結合線上直播，讓更多的賽事主辦單位可以透過直播共同參與盛會，也歡迎對國際體育事務有興趣的朋友填寫報名表，以線上的方式共襄盛舉。