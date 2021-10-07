2021「大稻埕情人節」煙火秀將於10/16晚間於淡水河畔施放，台北市長柯文哲為活動造勢，難得在臉書秀恩愛。他邀太太陳佩琪走訪十三行博物館、滬尾偕醫館、淡水老街、前英國領事館。柯發現陳佩琪的表情都是笑瞇瞇的，大讚「彼此陪伴，一起專注的做一件事，就是一種幸福」。

柯文哲以「自由戀，愛無限」為題，貼文指出「疫情爆發以後，你多久沒帶著另一半出去走走了？」然後，表示，「上個月的某個周日，朋友邀約到新北走走，我想陳佩琪在家也悶久了，就找她一起出門，一整天我們去了十三行博物館、滬尾偕醫館、淡水老街、前英國領事館。那天很熱，我腳程又快，但她總是賣力跟上，沒有一句抱怨，看陶器、看古蹟，還和我聊歷史。」

柯文哲說，「後來看照片，我發現那天不管看甚麼，她的表情都是笑瞇瞇的，有一張照片還笑彎了腰，老實說我到現在還不知道有甚麼好笑的。或許能像這樣在一起，彼此陪伴，一起專注的做一件事，就是一種幸福了。」

最後，柯文哲做起市府活動宣傳表示，「下周六，大稻埕情人節，帶著你心愛的人來場 #老派約會吧！在河邊看著煙火，想想疫情爆發後的日子，你們如何攜手度過，然後繼續珍惜彼此的存在，那一定很美好。」