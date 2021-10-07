美國參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell)建議，民主黨在通過更長期的債務上限法案之前，同意暫時延長美國債務上限，避免債務違約戲碼上演，加上美國勞工部周四 (7 日)公布上周初領失業金人數，截至10月2日當周，達32.6 萬人，優於市場預期，美股周四開盤上漲超過400點、來到34834.52點，那斯達克指數漲逾、費城半導體指數漲逾1~2%。

截至台灣時間7日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲404.4點或1.18%、暫報34821.39點；標普500指數上漲49.25點或1.13%、暫報4412.80點；那斯達克指數上漲173.98 點或1.20%、暫報14675.89點；費城半導體指數上漲61.02點或1.88%、暫報3299.81點。

5大科技巨頭股價齊漲，電動車大廠特斯拉股價漲0.43%、暫報786.08美元；台積電ADR股價漲1.77%、暫報111.28美元；聯電ADR股價漲4.98%、暫報11.06美元。

截至 9 月 25 日當周，美國續領失業金人數達 271.4 萬人，優於市場、前值，加上ADP小非農就業報告周二公布達56萬人，也優於市場預期，預料本周非農將有強勁表現，但美國聯準會(Fed)主席鮑爾指出，若10月非農報告優秀，縮減購債行動(Taper)預料將執行。