屏東家扶中心的寄養童小晴(化名)已2歲多，終於能穩穩地坐著，更開始學習學站立及走路，讓寄養爸媽高興不已。寄養媽媽邱素麗7個月前接手照顧小晴，小晴雖快2歲，但發展卻仍停留在不到1歲嬰兒時期，經過7個月的細心照顧，終見小晴的進步是寄養爸媽黃招仁、邱素麗最大的喜悦。

寄養童小晴因為兒虐而寄養安置，剛安置的小晴四肢全是蚊蟲叮咬痕跡，不會說半句話，只會發出嗯啊喔的聲音，沒有任何表情，也很少有反應，只是呆滯地看著一個地方，並有癲癇，很令人不捨的小女孩。

接手照顧的屏東家扶寄養家庭黃招仁、邱素麗夫婦接下小晴時，縱使知道照顧歷程會很辛苦且不容易，但仍接下寄養愛的使命。

小晴初安置時，正值新冠疫情高峰期，致各醫院早療門診暫停療育課程，無法讓小晴接受專業的治療，然而寄養愛不停歇，寄養爸媽以過往19年的寄養服務照顧經驗及每年寄養家庭訓練課程，再透過尋找網路上與早期療育相關資料，寄養媽媽先從食物著手，增加小晴的營養攝取，加上每天手腳的肌力運動，且要定時按摩舒緩肌肉組織，更添購療育器材幫助小晴。

雖然小晴暫未接受專業早療課程，但在寄養家庭的照顧下，其能力已明顯提升，寄養社工潘彥岑表示，小晴已經能主動說爸爸、謝謝，也會做出謝謝、再見等動作，更令人感動的是四肢無力的情況獲得大幅改善，甚至已開始學習扶著牆壁走路，與寄養爸媽玩起丟球遊戲。

屏東家扶社工潘彥岑說，寄養家庭細心的付出與陪伴，在尚未有專業早療課程介入，小晴的進步讓眾人見證寄養愛不停歇的奇蹟。

屏東家扶潘彥岑社工表示，黃昭仁、邱素麗兩夫婦過去照顧過16名寄養童，以學齡的孩子居多，有智能障礙、過動症、性創傷等兒少，當寄養社工詢問寄養父母時是否能接手照顧小晴時，2人義不容辭地立刻答應，並馬上添購許多嬰幼兒用品；邱素麗說：｢愛的付出不分年齡，只要寄養童有需要，寄養家庭一定使命必達｣。