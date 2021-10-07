中台灣百貨周年慶大戰目前熱烈開打中，豐原太平洋百貨30週年慶即日起至10/24展開中，今年搭配10/8發行的振興五倍券，太平洋百貨加碼再加碼，追加超狂的振興加碼方案「振興瘋狂豪禮三重送」，只要持五倍券消費，最高回饋50倍；單筆消費滿2千元，再壓軸抽百萬黃金！

太平洋百貨董事長連錦表示，太平洋百貨黃金30週年，希望透過振興券加碼再加碼，回饋給始終支持太百的會員，讓大家擁有疫情下開心購物的小確幸！

連錦表示，豐原太平洋加碼活動自振興券發行首日10/8至10/24共17天，會員無論使用紙本振興券或是綁定銀行數位振興券，只要當日累計消費滿5千含原滿千送百就送1千！持紙本振興券消費更是中區獨家、累贈無上限，非會員手機立即下載太百APP也能馬上享優惠！

不僅如此，豪華精品同步於10/8至10/24期間，抽好抽滿17天，持紙本或數位振興券累計消費滿1千元，就可抽價值51599元的尊爵瑞仕鑽石鍋豪華套組等五大精品大獎，最高回饋50倍；另外，單筆消費滿2千元，更可壓軸抽百萬黃金，再抽「台中購物節」的千萬豪宅！