引頸企盼的台中購物節，將於10月10日至12月9日登場，為搭配中央振興五倍券的發放，市府推出超過3億元現金獎項及逾6萬個紅包，加上麗寶建設提供台中市北區「麗寶微笑之心」1戶2房（含平面車位）千萬好宅抽獎，讓台中購物節未演先轟動。台中市經發局7日表示，台中購物節去年帶動經濟產值達90.14億元，預計今年可創造至少175億元以上的經濟產值，進而帶動全市產業與店家復甦。

台中市長盧秀燕強調，為鼓勵民眾拿振興券到台中消費，市府編列超過3億元，透過購物節讓民眾抽現金，該經費6日經台中市議會通過；購物節活動期間，累積500元登錄發票或收據，就能抽獎，活動期間，天天抽一千組5000元、週週抽10組10萬元，每月再抽1組100萬元現金，還有麗寶建設提供1戶2房（含平面車位）千萬好宅抽獎壓軸。

盧秀燕也說，感謝麗寶建設提供位在台中市北區雙十路的好宅，作為購物節壓軸大獎，也謝謝台北富邦銀行推出許多好康方案。為與民眾多多互動，台中購物節FB粉絲團，也推出好禮相送，在購物節期間，粉絲團每週都有活動，中獎民眾參加活動，就有機會抽中目前最新上市的iPhone手機，週週都送，一連送出10支iPhone，歡迎踴躍參加。

今年台中購物節10月10日至12月9日舉行，搭配中央振興五倍券的發放，市府推出超過3億元現金獎項、逾6萬個紅包，為打響台中購物節，台中市經發局不僅找來謝金燕代言，7日舉辦「台中購物節起跑記者會」，再進行第二波宣傳，將找來台灣柔道體壇首位在奧運奪牌的選手楊勇緯，擔任第二代言人，並首度公布宣傳影片，邀請大家來一起來台中購物。

盧秀燕表示，過去兩屆台中購物節舉辦成效良好，今年也期盼透過購物節振興各行各業，帶動經濟發展。

經發局指出，市府也遵照市議會的建議，增加市民專屬抽獎項，包括每週抽10萬元，額外加碼2組限定市民得獎，每月抽100萬元，再額外加1組限定市民得獎。 購物節期間在台中市內店家消費，並下載「台中購物節App」登錄發票，消費金額每累計滿500元，即獲1個抽獎序號；若是到購物節合作優惠店家消費，登錄發票金額以3倍計算，亦即只要消費167元，就能獲得一組抽獎序號；不僅如此，這次購物節更與台北富邦銀行合作「消費金額FUN大5倍加碼抽獎機會」，如果到「富邦專區」所列商店消費，登錄消費金額更直接以5倍計算，可大幅提高中獎機會。