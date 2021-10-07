台灣基進立委陳柏惟罷免案倒數，陳柏惟肇事逃逸的黑歷史被翻出來，今又被爆出曾經在「皇冠皇宮娛樂城」玩「賓果星球電子遊戲機台」輸1000元。民進黨籍台南市長黃偉哲認為，罷免不能建立在政黨仇恨的基礎上。網友大酸，「不能建立在仇恨上，但是如果是綠色以外的顏色就可以」、「沒錯，但3Q被罷免，跟仇恨一點關係也沒有」！

台灣基進立委陳柏惟遭網友發現，與賭博相關的判決書中出現「陳柏惟」3字，對此陳柏惟回應，當時是和朋友去打電動。

但高雄地院判決書寫明「皇冠皇宮娛樂城」六家電子遊戲場擺設電動機具與賭客決定輸贏，且不論金額均可兌換等比例現金，洵非暫時娛樂至明。「證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元等語」。

根據《自由時報》報導，台南市長黃偉哲說，任何選舉與罷免固然是民眾的權利，但是不能建立在政黨仇恨的基礎上。

Dcard網友開酸，「對啊不能建立在仇恨上，但是如果是綠色以外的顏色就可以」、「民進黨真的很雙標」、「沒錯，但3Q被罷免，跟仇恨一點關係也沒有」！