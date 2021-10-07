去年彭文正在他其經營之youtube頻道「政經關不了」直播中，指館長陳之漢收了「蔡同學的錢」，陳提告求償，新北地方法院判彭須賠償5萬元，上訴後，台灣高等法院7日開庭，彭的律師說，沒有指陳收錢違法。庭末法官諭知擇日再開庭。

彭去年10月間在節目「政經關不了」，指館長接受蔡同學置入，收了對方的錢。對此，館長氣憤開直播回嗆「不能說我拿政治人物的錢，我沒拿到，我會生氣」，並指要對彭文正提告，看他如何辯解。

新北地方法院一審審理期間彭未到場或提出書狀做聲明陳述，法官依陳的聲請，一造辯論判決，認定彭誣指陳收受蔡英文總統金錢款項，侵害名聲判賠5萬元，案經上訴，高院開庭，彭委任律師到庭，強調一審時彭未收到開庭通知。

彭的律師說，彭沒有說陳之漢收錢違法，違法的是拿人民納稅錢做大內宣的政府；陳的律師表示，陳之漢沒有接受政府的置入性行銷，但仍有許多網友因此誤會，彭文正侵害其名譽。庭未法官諭知11月4日再開庭。