為因應中國在全球範圍內對美國構成的挑戰，美國中央情報局(CIA)局長威廉．伯恩斯(William Burns)宣佈在中情局內成立一個專門應對中國的部門，新機構名稱為「中國任務中心」(China Mission Center CMC)。他還強調，這些被視之為對美國構成的威脅是來自中國政府，而不是人民。

據美國《有線電視新聞網》(CNN)報導，美國中情局發布的新聞稿中引述伯恩斯的話說，這個中國任務中心今後將加強美國在21世紀面對中國政府這個最重要地緣政治威脅的工作。

CIA還將建立新的跨國科技任務中心，這個中心將與中國任務中心的工作有重疊之處，因為現在與中國競爭主要在科技領域。（圖／美聯社)

伯恩斯指出，中情局此一組織調整，經過了數個月的評估與研究，它反映了一個普遍性的看法，亦即中國將是美國最大的長期威脅。不過，他也指出，「威脅是來自中國政府，而不是人民。」這也是伯恩斯在參議院的中情局局長提名聽證會上所承諾的主要優先事項之一。

報導說，CIA內部其他調整包括建立新的跨國科技任務中心，以及新設首席技術官職位。該局一名高級官員表示，跨國科技任務中心將專注於涉及美國全球競爭力的最重要問題，包括全球的醫療衛生、經濟安全、氣候變化和科技問題。

前中央情報局中國分析師羅德尼．法拉恩 (Rodney Faraon) 指出，中央情報局的任務中心整合了行動和分析的關鍵職能，將結合反恐和反情報等其他重要的任務中心的工作。他表示，「各任務中心合作得越密切、溝通和協作越多、收集和情報生產的結果就會越好。」

法拉恩補充說，中國任務與跨國科技兩個任務中心當然會有重疊之處，因為現在與中國競爭主要在科技領域，這些科技創新將確保美國能跟上技術革命的步伐。

報導指出，伊朗和韓國2個過去列於優先級別的中心將不再是獨立運作，而是分別歸屬到各地區中心。伊朗歸入近東中心，韓國則歸屬於東亞與太平洋中心。這種調整反應出它們的問題是區域性的，而中國的挑戰在任務分配上則顯示它是全球性的。至於中國任務中心將由誰來領導？伯恩斯說，這將由中情局副局長大衛．科恩(David Cohen) 來監督中國任務中心的建立與確認主管人選。

另據《紐約時報》報導，中情局負責人最近向其世界各地的幹員通報了數十起外國線人被反間、逮捕或清除的案子。在一份列為絕密等級的電報中，中央情報局警示，近期工作人員損失數字「太高了」。在中國、巴基斯坦、俄羅斯和伊朗的情況引起了美國中央情報局領導層極大的恐慌，造成這種情況的原因是這個幾個國家在偵查間諜的工作效率有了大幅提升。