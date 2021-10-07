與同事維持友好關係是必須的，但如果一不小心跨線，發生親密關係，之後該如何相處？一名年輕OL在酒後與同事發生親密關係，而且還是她的第一次，隔天酒醒超級尷尬，OL越想越懊惱，甚至動念想辭職，不知該如何是好。不少網友提出建議，就當作一夜情，不用想太多；也有人認為，雙方都是單身，也許可以嘗試交往。

「本人單身，女，今年26歲。 我工作幾年了，工作上沒有什麼煩心事，但是在人事感情上卻出現了一個大烏龍。」，一名女網友在《爆料公社app/匿名館》發文表示，這事沒法跟周圍同事們說，但憋在心裡又難受，所以希望網友們能給她一些建議。

OL表示，前段時間部門聚餐，大家都喝了不少酒，一直鬧到深夜才散。因為與一位男同事住的地方方向一致，所以就一起走，可能是酒精催化，兩人聊的話題越來越曖昧，最後順理成章的發生關係。

「我到現在都不明白，為什麼那天晚上我會把自己的第一次給交出去，重點對方還不是我男朋友，儘管他也是單身」，OL說第二天早上起來的時候超尷尬，各自穿好自己的衣服道個別就閃了。

事發5、6天，OL一想到那件事就覺得很尷尬、懊惱、自責與不安。男同事有事要跟她說她都找藉口避開，甚至希望再也不要碰見對方，甚至有了想要辭職的想法，OL苦惱有什麼方法可以讓彼此間氣氛不要那麼尷尬。

網友們回應：「逃避不是辦法，還是得先聽男同事想說什麼」、「可以試著交往啊！妳完全不喜歡他嗎？有好感就試試看吧！」、「就從現在開始戀愛吧！如果不行，就當成一夜情。黑板擦擦，没這回事。」、「第一，現在這份工作對你來說，重要嗎？第二，這件事情只有你們2人知道吧？公司沒人知道吧？」。

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