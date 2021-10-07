雷虎科技（8033）7日公布自結9月合併營收1.37億元，月增45％、年增150％，創近14年來單月新高。雷虎表示，由於公司與國內某家電信大廠合作無人機專案，已完成交易入帳，加上美國疫情影響降低，使得醫療器材及遙控模型市場需求強勁，都是9月營收創近14年來單月新高的主因。

雷虎科技旗下子公司-雷虎生技（6493），7日也公布9月合併營收3031萬元，月增約15％、年增160％，其業績成長率，高於母公司150％的成長率，凸顯兩家公司營運已度過去年因疫情干擾的低迷期，重回營運成長走勢。

雷虎科技指出，公司遙控模型產品，主要是以出口北美地區為大宗。近兩年來，疫情肆虐之際，拜居家辦公所賜，業績不減反增，營運穩定成長。法人估計，雷虎科技的遙控模型業績，仍然在北美地區將繼續穩定成長。

雷虎科技今年來以推出工業用的無人機為主軸，包括無人潛艇等水上載具在內。雷虎科技第三季入帳銷售的無人機，主要提供給國內某家電信公司的無人機空中基地台之用，公司認為，這只是公司無人機訂單的開端，未來訂單可期。