投資風險極高的創業投資事業，也可以拿發行人信用評等？中華信評 7 日公布授與中國信託創業投資股份有限公司長、短期評等twA+/ twA-1、展望「正向」，這是中信創投第一次拿到正式的發行人信用評等，亦是台灣市場第一次有創投公司取得該項評等的歷史記錄。

中信創投為中信金控集團中，涉足創業投資市場的事業體，是中信金控全資持有的子公司，約18年的營運紀錄，其管理團隊大多由母集團所派任，任務上扮演協助母集團進入創業投資市場，並支持當地文化與體育相關業務的角色。中華信評認為，中信創投在中信金控集團是具策略重要性地位的子公司。

中華信評亦指出，從中信創投之創業投資業務的營運狀況，可以看出其稍弱的壓力槓桿比率、以及略顯偏弱的風險部位。

中華信評主辦分析師楊凱傑的信評報告中，透露了中信創投之所以可以取得正式信評的因素。報告指出，「在決定評等時，我們考量中信創投所持有的中國租賃子公司仲信國際融資租賃有限公司。」

中信創投今（2021）年3月自聯屬企業收購其融資租賃子公司，中華信評對中信創投的「個別基礎信用結構」的評估結果，來自該公司的兩項主要業務營運：創業投資與融資租賃。而不是單純只有創投。在該次完成收購交易之後，中信創投的創業投資與融資租賃業務在其擬制性資產和股權中的占比分別約為60％和40％。

楊凱傑指出，中華信評是依據中信創投與仲信國際融資租賃對合併信用結構的貢獻度，並結合兩家公司的信用結構後，來對中信創投的信用結構進行評估。雖然中信創投流動性較弱，但擁有非常強健的資金來源基礎，母集團中信金控連名稱、商標都讓中信創投使用，因此中信創投的聲譽與其母金控集團間緊密連結。

中華信評指出，中信創投在創業投資業務方面的表現，相較於國內小型企業的股價指數，來的相對穩定，且該公司過去5年期間並未出現虧損。中信創投擁有適度分散化且規模穩定的投資組合，投資組合包括資訊科技、通訊、生物科技、醫療保健、替代能源、以及文化與創意產業的公司，同時也包括其他表現良好並擁有強勁成長潛力的傳統產業。